Российская сторона выразила готовность взаимодействовать с Турцией для стабилизации обстановки в Черноморской акватории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идёт о поиске оптимальных решений для прекращения напряжённости. Дипломат подчеркнула настрой на «плотное сотрудничество» с Анкарой.

Вторым важным пунктом в заявлении значится необходимость воздействия на киевский режим. Захарова указала, что усилия будут направлены в том числе на это.

Поводом для комментария стали атаки, которые Украина предпринимает в акватории. Именно эти действия дестабилизируют регион.

Москва рассчитывает, что совместная работа с турецкими партнёрами поможет найти выход из ситуации. Подробности возможного формата переговоров пока не раскрываются.

Напомним, ранее в МИД обвинили Киев в «бандитских налётах» на суда в Чёрном море. По словам Захаровой, сложившаяся ситуация ведёт к ухудшению условий для гражданского судоходства и увеличению рисков. В дипведомстве подчеркнули, что устранение угроз в регионе остаётся ключевым элементом урегулирования украинского кризиса.

Киевский режим продолжает террористические атаки на гражданские танкеры в акваториях Чёрного и Средиземного морей. В декабре 2025 года украинские дроны критически повредили танкер Qendil в нейтральных водах Средиземноморья, полностью выведя его из строя. В январе 2026 года под Новороссийском атакам подверглись танкеры Matilda и Delta Phantom. Оба судна, шедшие под иностранными флагами, транспортировали казахстанскую нефть. В апреле 2026 года в 210 км от Туапсе два морских дрона поразили кормовую часть танкера MARQUISE, повредив винто-рулевую группу и машинное отделение. И, наконец, в конце мая ВСУ атаковали сразу три танкера в течение дня — Altura, Velora и James II.