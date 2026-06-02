Художник, подаривший детство: Известный иллюстратор сказок Станислав Ковалёв умер на 91-м году жизни

Ушёл из жизни известный художник-график, иллюстратор сказок Станислав Ковалёв. Об этом сообщили в пермском отделении Союза художников.

Представитель отделения уточнила РИА Новости: «Ночью 2 июня на 91-м году ушёл из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалёв».

Церемония прощания пройдёт в Перми. Отпевание назначено на четверг, оно начнётся в полдень по местному времени в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного. Похоронят мастера на Северном кладбище.

Широкому кругу читателей Ковалёв знаком прежде всего по иллюстрациям к сказкам. Он оформлял произведения Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, а также сборники русских народных сказок.

Помимо детских книг, график работал над художественной литературой и поэзией. В его портфолио — оформление многих общественно-политических изданий. Всего мастер проиллюстрировал более 500 книг.

Работы художника знают не только на родине. Его творчество получило известность во многих государствах Европы и Азии.

Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. Он учился в Ленинградском художественном училище, а с 1971 года жил и постоянно работал в Перми.