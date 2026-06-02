Художник, подаривший детство: Известный иллюстратор сказок Станислав Ковалёв умер на 91-м году жизни
Иллюстратор сказок Пушкина и Бажова Станислав Ковалёв умер в возрасте 90 лет
Обложка © shrperm.ru
Ушёл из жизни известный художник-график, иллюстратор сказок Станислав Ковалёв. Об этом сообщили в пермском отделении Союза художников.
Представитель отделения уточнила РИА Новости: «Ночью 2 июня на 91-м году ушёл из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалёв».
Церемония прощания пройдёт в Перми. Отпевание назначено на четверг, оно начнётся в полдень по местному времени в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного. Похоронят мастера на Северном кладбище.
Широкому кругу читателей Ковалёв знаком прежде всего по иллюстрациям к сказкам. Он оформлял произведения Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, а также сборники русских народных сказок.
Помимо детских книг, график работал над художественной литературой и поэзией. В его портфолио — оформление многих общественно-политических изданий. Всего мастер проиллюстрировал более 500 книг.
Работы художника знают не только на родине. Его творчество получило известность во многих государствах Европы и Азии.
Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. Он учился в Ленинградском художественном училище, а с 1971 года жил и постоянно работал в Перми.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.