ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 10:51

Художник, подаривший детство: Известный иллюстратор сказок Станислав Ковалёв умер на 91-м году жизни

Иллюстратор сказок Пушкина и Бажова Станислав Ковалёв умер в возрасте 90 лет

Обложка © shrperm.ru

Обложка © shrperm.ru

Ушёл из жизни известный художник-график, иллюстратор сказок Станислав Ковалёв. Об этом сообщили в пермском отделении Союза художников.

Представитель отделения уточнила РИА Новости: «Ночью 2 июня на 91-м году ушёл из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалёв».

Церемония прощания пройдёт в Перми. Отпевание назначено на четверг, оно начнётся в полдень по местному времени в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного. Похоронят мастера на Северном кладбище.

Широкому кругу читателей Ковалёв знаком прежде всего по иллюстрациям к сказкам. Он оформлял произведения Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, а также сборники русских народных сказок.

Помимо детских книг, график работал над художественной литературой и поэзией. В его портфолио — оформление многих общественно-политических изданий. Всего мастер проиллюстрировал более 500 книг.

Работы художника знают не только на родине. Его творчество получило известность во многих государствах Европы и Азии.

Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. Он учился в Ленинградском художественном училище, а с 1971 года жил и постоянно работал в Перми.

Умер художник Юрий Устинов, создавший декорации к сериалу «Мастер и Маргарита»
Умер художник Юрий Устинов, создавший декорации к сериалу «Мастер и Маргарита»

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Культура
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar