ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 11:59

Минобороны: Поражена инфраструктура шести военных аэродромов Украины

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские войска нанесли массированный удар по шести военным аэродромам на территории Украины. Об этом 2 июня объявили в Министерстве обороны РФ.

Речь идёт об объектах в Черкасской, Ровненской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Помимо аэродромной инфраструктуры, удалось поразить производственные мощности оборонного комплекса. Они располагались в Хмельницкой и Полтавской областях.

Красный рассвет для «Мотор Сич»: Минобороны назвало цели удара с моря и земли по Украине
Красный рассвет для «Мотор Сич»: Минобороны назвало цели удара с моря и земли по Украине

В Минобороны подчеркнули, что цели были достигнуты.

Напомним, в ночь на 2 июня Вооружённые силы России нанесли комбинированный удар по объектам в нескольких областях Украины. По имеющейся информации, в атаке применялись дроны-камикадзе «Герань», ракеты «Искандер», «Циркон», Х-101, а также «Калибры», запущенные из акватории Каспийского моря. Вскоре после этого Владимир Зеленский обратился к западным партнёрам с жалобой на массированный характер ударов и очередной просьбой предоставить ракеты к системам ПВО Patriot. Отмечается, что украинская противовоздушная оборона не справляется с отражением атак и пропускает значительную часть целей.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar