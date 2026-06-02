Минобороны: Поражена инфраструктура шести военных аэродромов Украины

Напомним, в ночь на 2 июня Вооружённые силы России нанесли комбинированный удар по объектам в нескольких областях Украины. По имеющейся информации, в атаке применялись дроны-камикадзе «Герань», ракеты «Искандер», «Циркон», Х-101, а также «Калибры», запущенные из акватории Каспийского моря. Вскоре после этого Владимир Зеленский обратился к западным партнёрам с жалобой на массированный характер ударов и очередной просьбой предоставить ракеты к системам ПВО Patriot. Отмечается, что украинская противовоздушная оборона не справляется с отражением атак и пропускает значительную часть целей.