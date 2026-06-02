2 июня, 12:41

«Лента» купила сеть гипермаркетов «О’Кей»

Обложка © ТАСС /Замир Усманов

Российская торговая сеть «Лента» сообщила о покупке 100% доли в ООО «РФБ-ритейл», последняя владеет одной из популярных сети гипермаркетов «О’Кей». Информацию распространила пресс-служба самой компании.

«Группа Лента» принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании в качестве оплаты за 100% долей. По оценке менеджмента, по итогам 2026 года показатель отношения чистого долга к EBITDA останется на нижней границе целевого диапазона на уровне 1,0х, а рентабельность по EBITDA составит не менее 7%», — говорится в тексте.

В колбасе из «Ленты» нашли кишечную палочку — производитель уже себя запятнал

Ранее сообщалось, что российский ретейлер «Лента» получила полный контроль над сетью магазинов «Улыбка радуги» после покупки 100% акций. Также компания завершила процесс приобретения активов сети гипермаркетов «OBI Россия». С разрешения Федеральной антимонопольной службы, сделка охватыватила 25 торговых точек общей площадью 263 тысячи квадратных метров.

Татьяна Миссуми
