«Лента» купила сеть гипермаркетов «О’Кей»
Обложка © ТАСС /Замир Усманов
Российская торговая сеть «Лента» сообщила о покупке 100% доли в ООО «РФБ-ритейл», последняя владеет одной из популярных сети гипермаркетов «О’Кей». Информацию распространила пресс-служба самой компании.
«Группа Лента» принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании в качестве оплаты за 100% долей. По оценке менеджмента, по итогам 2026 года показатель отношения чистого долга к EBITDA останется на нижней границе целевого диапазона на уровне 1,0х, а рентабельность по EBITDA составит не менее 7%», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что российский ретейлер «Лента» получила полный контроль над сетью магазинов «Улыбка радуги» после покупки 100% акций. Также компания завершила процесс приобретения активов сети гипермаркетов «OBI Россия». С разрешения Федеральной антимонопольной службы, сделка охватыватила 25 торговых точек общей площадью 263 тысячи квадратных метров.
