«Лента» купила сеть гипермаркетов «О’Кей»

Российская торговая сеть «Лента» сообщила о покупке 100% доли в ООО «РФБ-ритейл», последняя владеет одной из популярных сети гипермаркетов «О’Кей». Информацию распространила пресс-служба самой компании.

«Группа Лента» принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании в качестве оплаты за 100% долей. По оценке менеджмента, по итогам 2026 года показатель отношения чистого долга к EBITDA останется на нижней границе целевого диапазона на уровне 1,0х, а рентабельность по EBITDA составит не менее 7%», — говорится в тексте.