Гандболистка Бобровникова назвала главный спортивный навык для успеха в бизнесе

Экс-гандболистка Владлена Бобровникова в интервью «Чемпионату» рассказала, какой спортивный навык помогает ей управлять собственным кафе. Завершив карьеру, спортсменка погрузилась в предпринимательство.

По словам девушки, ключевую роль играет умение быстро адаптироваться к обстоятельствам. Этот навык она выработала именно на площадке.

«Когда ты на площадке, вы проигрываете, до конца матча остаётся минута, а вы "горите" в два мяча, тут включается настоящий кризисный менеджмент. Тебе нужно моментально придумать, как вырвать победу. Нужно всё время поворачивать ситуацию в свою пользу», — поделилась Бобровникова.

В бизнесе, отметила она, часто приходится оперативно включаться в решение неожиданных вопросов. И в такие моменты спортивный опыт приходит на помощь, позволяя быстро принимать верные решения.

