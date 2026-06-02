ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 13:27

Гандболистка Бобровникова назвала главный спортивный навык для успеха в бизнесе

Гандболистка Бобровникова: Спорт научил меня кризис-менеджменту в бизнесе

Обложка © ТАСС / ЕРА / FRANCK ROBICHON

Обложка © ТАСС / ЕРА / FRANCK ROBICHON

Экс-гандболистка Владлена Бобровникова в интервью «Чемпионату» рассказала, какой спортивный навык помогает ей управлять собственным кафе. Завершив карьеру, спортсменка погрузилась в предпринимательство.

По словам девушки, ключевую роль играет умение быстро адаптироваться к обстоятельствам. Этот навык она выработала именно на площадке.

«Когда ты на площадке, вы проигрываете, до конца матча остаётся минута, а вы "горите" в два мяча, тут включается настоящий кризисный менеджмент. Тебе нужно моментально придумать, как вырвать победу. Нужно всё время поворачивать ситуацию в свою пользу», — поделилась Бобровникова.

В бизнесе, отметила она, часто приходится оперативно включаться в решение неожиданных вопросов. И в такие моменты спортивный опыт приходит на помощь, позволяя быстро принимать верные решения.

Мария Бутырская закрывает школу фигурного катания из-за убытков
Мария Бутырская закрывает школу фигурного катания из-за убытков

А ранее Life.ru писал, что бизнес бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева оказался под угрозой ликвидации. Федеральная налоговая служба (ФНС) направила предупреждения о возможной блокировке его фирм.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • гандбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar