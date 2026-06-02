На популярный остров Вьетнама теперь пускают только с QR-кодом: что нужно знать туристу

С 1 июня на вьетнамском острове Фукуок начали действовать обновлённые правила въезда. О нововведениях сообщает издание Tạp chí Hàng không.

Теперь иностранцам необходимо заранее заполнить анкету путешественника на специальном иммиграционном портале. После этого система сформирует QR-код, который нужно будет предъявить во время паспортного контроля.

Онлайн-форма доступна в том числе на русском языке. Оформить её разрешается максимум за 72 часа до прибытия на курорт. В анкете потребуется указать данные загранпаспорта, сведения о датах перелёта и месте проживания.

Уточняется, что процедура призвана сделать пересечение границы быстрее и сократить очереди. В дальнейшем аналогичные требования хотят распространить на аэропорт Камрань, обслуживающий туристов, направляющихся в Нячанг и Муйне.

Россиянам для посещения страны по-прежнему не нужна виза, если срок их пребывания не превышает 45 дней с учётом дней прилёта и вылета. Фукуок является самым большим островом Вьетнама, его главным магнитом называют более 150 километров пляжей с белым песком. Среди наиболее известных — Лонг-Бич протяжённостью около 20 км, а также Бай Сао и Гань Дау с коралловыми рифами.

По сведениям национального туристического управления Вьетнама, в апреле 2026-го страна приняла более 137 тыс. российских гостей, что на 228,2% превышает показатель аналогичного месяца 2025-го (тогда прибыла 41 тыс. человек).