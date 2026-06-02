Путин встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на полях ПМЭФ 5 июня

По словам представителя Кремля, центральными темами диалога станут результаты недавней поездки Владимира Путина в Пекин. Визит в столицу Китая проходил в мае. Стороны также рассмотрят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Ушаков подчеркнул, что переговоры с высокопоставленным китайским чиновником носят плановый характер.

В мае 2026 года состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в Китай, который, по оценкам экспертов, вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень. В ходе переговоров лидеры двух стран не только продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, но и подписали около 40 совместных документов, включая ключевые заявления о формировании многополярного мира и углублении всеобъемлющего партнёрства. Деловая программа также затронула вопросы энергетического сотрудничества: несмотря на отсутствие финального контракта по газопроводу «Сила Сибири — 2», стороны подтвердили намерение его реализовать.