Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов уходит из спорта в 29 лет

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершит профессиональную карьеру. Его прощальный заплыв пройдёт 6 июня в Казани после церемонии открытия чемпионата России.

Рылову 29 лет. Он считался одним из главных российских пловцов последних лет и специализировался в плавании на спине. На Олимпиаде в Токио спортсмен выиграл две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 метров. Особенно заметной стала победа на 100 метрах на спине. В финале Рылов опередил другого российского пловца Климента Колесникова, а затем взял второе золото уже на 200-метровке.

До олимпийского триумфа Рылов уже был известен на международном уровне. В его карьере были медали Игр, победы на чемпионатах мира и Европы, а также юношеские успехи, с которых начался его путь в большой спорт. Прощальный заплыв станет не просто формальностью, а символическим завершением карьеры спортсмена, который принёс российскому плаванию одни из самых громких побед на Олимпиаде в Токио.

После 6 июня Рылов официально закроет соревновательную главу своей карьеры. О дальнейших планах спортсмена в сообщении федерации не уточнялось