ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 15:30

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов уходит из спорта в 29 лет

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершит профессиональную карьеру. Его прощальный заплыв пройдёт 6 июня в Казани после церемонии открытия чемпионата России.

Рылову 29 лет. Он считался одним из главных российских пловцов последних лет и специализировался в плавании на спине. На Олимпиаде в Токио спортсмен выиграл две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 метров. Особенно заметной стала победа на 100 метрах на спине. В финале Рылов опередил другого российского пловца Климента Колесникова, а затем взял второе золото уже на 200-метровке.

Кто из россиян больше других пострадал из-за санкций против нашего спорта
Кто из россиян больше других пострадал из-за санкций против нашего спорта

До олимпийского триумфа Рылов уже был известен на международном уровне. В его карьере были медали Игр, победы на чемпионатах мира и Европы, а также юношеские успехи, с которых начался его путь в большой спорт. Прощальный заплыв станет не просто формальностью, а символическим завершением карьеры спортсмена, который принёс российскому плаванию одни из самых громких побед на Олимпиаде в Токио.

После 6 июня Рылов официально закроет соревновательную главу своей карьеры. О дальнейших планах спортсмена в сообщении федерации не уточнялось

«Я за чистый спорт»: куда исчез Рылов и почему молчит олимпийский чемпион?
«Я за чистый спорт»: куда исчез Рылов и почему молчит олимпийский чемпион?

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar