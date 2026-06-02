Без судейских ошибок чемпионская гонка в АПЛ могла бы пойти совсем по другому сценарию, пишут СМИ

Судейские решения могли заметно изменить развязку сезона в английской Премьер-лиге. По анализу The Athletic, если бы арбитры и VAR принимали решения так, как их затем оценивала независимая панель лиги, перед последним туром «Манчестер Сити» шёл бы на два очка впереди «Арсенала».

Речь идёт не обо всех спорных эпизодах, а о ключевых моментах матчей: пенальти, красных карточках и нарушениях перед голами. Их в течение сезона разбирала независимая группа бывших игроков.

Авторы анализа изучили случаи, где, по оценке панели, судьи ошиблись на поле, а VAR не вмешался. Также учитывались ситуации, когда видеоассистент, наоборот, отменял изначально верное решение.

По расчётам The Athletic, больше всего от таких ошибок выиграли «Арсенал», «Челси» и «Сандерленд» — каждый из этих клубов оказался примерно на четыре очка выше, чем мог бы быть при иных решениях. «Борнмут», наоборот, недосчитался четырёх очков, а «Фулхэм» — трёх.

Для «Арсенала» особенно важными стали эпизоды с неназначенными пенальти в матчах, которые команда выиграла с минимальным преимуществом. У «Манчестер Сити» среди спорных моментов выделили дерби с «МЮ», где Диогу Далот, по версии разбора, должен был получить красную карточку уже в начале встречи.

Изменения могли затронуть и еврокубковую зону. По версии The Athletic, «Фулхэм» при корректных решениях попал бы в Лигу Европы вместо «Сандерленда». При этом тройка вылетевших команд осталась бы прежней.

Отдельно авторы отметили возможную проблему с VAR: судьи на поле стали реже брать ответственность на себя, рассчитывая на подстраховку видеоассистентов. По оценке панели, за сезон арбитры должны были назначить ещё 36 пенальти и показать ещё 17 красных карточек.

Ранее победа в Лиге чемпионов принесла «Пари Сен-Жермен» второй подряд трофей и около €146 млн призовых. Парижский клуб заработал €6,5 млн после победы над «Арсеналом» в серии пенальти. До финала команда получила примерно €139 млн. Эта сумма ещё не окончательная.