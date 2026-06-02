В Киеве пятый раз за день объявили воздушную тревогу

В столице киевского режима вновь завыли сирены. Данные об этом приводит официальный ресурс для информирования населения.

Помимо Киева, воздушная тревога действует ещё в пяти регионах. Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. По посчёту ТАСС, это уже пятое включение сирен за сутки.

Напомним, что в ночь на 2 июня Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам киевского режима, применив 33 баллистические ракеты «Искандер-М» и восемь гиперзвуковых «Цирконов». В украинском командовании уже подтвердили факт атаки по военным целям.