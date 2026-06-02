Доползла до балкона: Петербурженка чудом выжила после нападения бывшего мужа-египтянина

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на бывшую жену, с которой недавно развёлся. По данным телеграм-канала Baza, пострадавшая получила семь ножевых ранений и потеряла около двух литров крови.

Женщина ушла от супруга около двух месяцев назад. Однако мужчина вышел на связь и убедил её приехать в квартиру, где они раньше жили вместе. Там, по словам девушки, бывший супруг набросился на неё с ножом.

Травмы, полученные женщиной от бывшего мужа. Видео © Telegram/ Baza

Один удар пришёлся в руку, когда пострадавшая закрывала лицо. Ещё несколько ранений были нанесены в живот и ногу. Сейчас врачи борются за восстановление повреждённых конечностей: девушка не чувствует правую ногу и не может ходить.

По словам Вероники, после нападения мужчина запер квартиру снаружи и ушёл, забрав ключи и средства связи. Теряя сознание, она смогла доползти до балкона, открыть окно и позвать на помощь.

Крики услышал прохожий, который вызвал скорую. Медики успели спасти петербурженку, она перенесла несколько операций. Подозреваемый задержан и находится под следствием.

Ранне Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге женщина зарезала гражданского мужа во время ссоры на пьянке. Мужчина, движимый ревностью, высказал резкости, дама ответила, и на глазах у свидетелей дело дошло до потасовки. В какой-то момент в руке женщины оказался нож.