Москвич вытолкнул подругу из окна 7-го этажа во время вечеринки, она погибла

На северо-востоке Москвы женщину вытолкнули из окна многоэтажки на Дмитровском шоссе. По предварительным данным, трагедия произошла во время домашней вечеринки с алкоголем. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Москве возбудили дело после гибели женщины на Дмитровском шоссе.

Между 34-летним мужчиной и его подругой возникла ссора. В какой-то момент он, предположительно, вытолкнул девушку с седьмого этажа, а затем закрыл окно. Всё попало на камеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Незадолго до случившегося его привлекали за угрозу убийством знакомой.

