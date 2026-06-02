ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 11:32

Москвич вытолкнул подругу из окна 7-го этажа во время вечеринки, она погибла

Обложка © Прокуратура Москвы

Обложка © Прокуратура Москвы

На северо-востоке Москвы женщину вытолкнули из окна многоэтажки на Дмитровском шоссе. По предварительным данным, трагедия произошла во время домашней вечеринки с алкоголем. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Москве возбудили дело после гибели женщины на Дмитровском шоссе. Видео © Telegram / SHOT

Между 34-летним мужчиной и его подругой возникла ссора. В какой-то момент он, предположительно, вытолкнул девушку с седьмого этажа, а затем закрыл окно. Всё попало на камеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Незадолго до случившегося его привлекали за угрозу убийством знакомой.

Задержаны три охотника, убившие выстрелом в голову подростка в Кузбассе
Задержаны три охотника, убившие выстрелом в голову подростка в Кузбассе

Ранее Life.ru рассказывал, как смотритель зоопарка убил свою жену и сжёг её тело в крематории для животных. Мужчина признался, что расправился с супругой в результате бытовой ссоры.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar