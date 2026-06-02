Москва ввела ответные санкции против пяти представителей британского журналистского и экспертного сообщества. О расширении «стоп-листа» в ответ на действия подданных Великобритании рассказано в официальном заявлении МИД РФ.

«В ответ на эти враждебные действия принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счёт ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании», — заявляет МИД.

В министерстве связали этот шаг с провокационной риторикой британских официальных лиц. Лондон распространяет инсинуации о России и продолжает поставки вооружений киевскому режиму. Под ограничения попали те, кто тиражирует ложные сведения о политике российского руководства. Также в список включили руководителей британских кадровых компаний. Эти структуры подбирают персонал для неонацистского режима под видом псевдогуманитарных проектов на Украине.

МИД РФ опубликовал имена пяти граждан Великобритании, которым закрыли въезд в Россию. В список попал Александр Браудер — автор доклада с дезинформацией. Также под ограничениями оказалась журналистка «Вашингтон Пост» Кэтрин Бэлтон и корреспондент британского издания «I» Ричард Холмс. Ещё двое фигурантов — управляющий директор компании Committed to Good Элис Мэри Лафер и один из основателей Chelsea Group Ричард Николас Уэстбери. Эта фирма входит в холдинг Chelsea Group и занимается кадровыми вопросами.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала ужесточить антироссийские санкции. Она считает, что Европе стоит наращивать экономическое и политическое давление на Москву через новые ограничительные меры. Фредериксен также назвала Украину первой линией обороны Европы. По её мнению, западные страны обязаны поставлять киевскому режиму вооружение.