МИД РФ обвинил Лондон в подталкивании Европы к конфликту с Россией

В МИД России заявили, что Великобритания подталкивает европейские страны к милитаризации и подготовке к прямому противостоянию с РФ. Такое мнение выразил директор департамента Северной Атлантики российского дипведомства Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, британская внешняя политика почти полностью подчинена задаче сдерживания и ослабления России. Дипломат также связал позицию Лондона с событиями 2022 года и отказом Киева от переговорного урегулирования.

«Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России», — заявил Гусаров.

Он добавил, что в Лондоне, по версии МИД РФ, последовательно повышали ставки в украинском конфликте, а теперь занялись «подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией».

При этом саму Великобританию дипломат не считает готовой к прямому участию в таком сценарии. По его словам, британские власти «лезть в пекло» не намерены и не имеют для этого достаточных экономических и военных возможностей.

Гусаров также заявил, что Лондон рассчитывает с помощью интриг и провокаций закрепить новые разделительные линии в Европе. Ещё одной целью Великобритании он назвал недопущение существенной разрядки в российско-американских отношениях.

А ранее российский МИД выдвинул ультиматум Великобритании после шпионского скандала. Это произошло после того, как одного из представителей посольства лишили права вести профессиональную деятельность.