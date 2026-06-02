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Война на Ближнем Востоке

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Регион
2 июня, 18:58

Рубио заявил, что США не снабжают оружием гражданское население Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Американская администрация не занимается передачей оружия гражданскому населению Ирана. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

«Мне не известно о каких-либо программах по вооружению гражданских в Иране с целью свержения правительства, — ответил руководитель американской дипломатии на соответствующий вопрос.

Он допустил, что такую деятельность могут вести другие государства или организации, но никак не Вашингтон.

В Госдепе назвали сроки следующей стадии диалога с Тегераном. Главный вопрос — утилизация урана
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Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Соединённые Штаты в противостоянии с Тегераном продемонстрировали миру отнюдь не мощь, а собственную беспомощность. Как отметил дипломат, предпринятые Вашингтоном шаги не привели к тем результатам, на которые американская администрация, очевидно, делала ставку.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Юрий Лысенко
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