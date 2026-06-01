1 июня, 15:29

В Москве заявили, что война против Ирана обернулась для США демонстрацией слабости

Обложка © Life.ru

США в конфликте с Ираном показали не силу, а слабость. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на VI международном экспертном форуме «Россия – Ближний Восток». По его словам, действия Вашингтона не дали того эффекта, на который могли рассчитывать американские власти.

«Войной против Ирана они (США. — Ред.), вместо того чтобы продемонстрировать миру свою силу, показали и выставили на публику свою слабость», — сказал Борисенко.

Дипломат также отметил, что Москва одобряет перемирие между США и Ираном, которое поддержал Израиль. В российском МИД рассчитывают, что диалог между Вашингтоном и Тегераном продолжится, несмотря на отдельные инциденты.

Борисенко выразил надежду, что переговорный процесс в итоге приведёт стороны к полноценному соглашению.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп будет добиваться выполнения возможной сделки с Ираном военными и экономическими методами. По его словам, у Вашингтона достаточно инструментов давления на Тегеран. При этом 31 мая агентство Tasnim сообщило, что Иран намерен внести свои поправки в проект соглашения с США. За день до этого Трамп утверждал, что Тегеран якобы готов отказаться от создания и покупки ядерного оружия.

Марина Фещенко
