В Госдепе назвали сроки следующей стадии диалога с Тегераном. Главный вопрос — утилизация урана
Рубио заявил, что второй этап переговоров США и Ирана займёт 30-90 дней
Второй этап переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе может продлиться от 30 до 90 дней. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
По словам главы американской дипломатии, на этой стадии стороны должны будут согласовать утилизацию высокообогащённого урана, который находится в подземных хранилищах. Тегерану также предстоит принять обязательства по жёстким и долгосрочным ограничениям в сфере обогащения.
Рубио подчеркнул, что эти вопросы носят сугубо технический характер и не решаются за пять дней. Для согласования всех деталей потребуется серия встреч экспертной команды. Он также отметил, что иранская сторона должна заявить о готовности к такому диалогу, включая обязательство утилизировать обогащённый уран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил не исключет свёртывания переговорного процесса с Тегераном без каких-либо дальнейших действий. Американский лидер также заявил, что готов сохранять действующие ограничения на морские перевозки сколь угодно долго, добавив, что, по его оценкам, экономические потери Ирана на фоне текущей ситуации являются значительными. А ещё он обозначил срок, в течение которого ожидает подвижек в переговорном процессе — ближайшая неделя.
