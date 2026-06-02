В Госдепе назвали сроки следующей стадии диалога с Тегераном. Главный вопрос — утилизация урана

Второй этап переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе может продлиться от 30 до 90 дней. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

По словам главы американской дипломатии, на этой стадии стороны должны будут согласовать утилизацию высокообогащённого урана, который находится в подземных хранилищах. Тегерану также предстоит принять обязательства по жёстким и долгосрочным ограничениям в сфере обогащения.

Рубио подчеркнул, что эти вопросы носят сугубо технический характер и не решаются за пять дней. Для согласования всех деталей потребуется серия встреч экспертной команды. Он также отметил, что иранская сторона должна заявить о готовности к такому диалогу, включая обязательство утилизировать обогащённый уран.