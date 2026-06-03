Родители заперли троих детей в грязном салоне машины в Екатеринбурге на 2,5 часа

В Екатеринбурге жители дома обнаружили троих детей, запертых в припаркованном автомобиле. Родители ушли и оставили малышей в салоне примерно на два с половиной часа. Соседи встревожились и начали искать хозяев машины.

Информация о брошенных детях появилась в домовом чате. Очевидцы вскрыли автомобиль и достали детей. Двоим малышам оказалось около полугода, старшему — примерно два года. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на местную жительницу.

Детей заперли в машине в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.RU

В салоне царил беспорядок, дети выглядели грязными. Руки старшего ребёнка оказались чем-то связаны. У одного из малышей заметили опрелости. Другая соседка купила в магазине смесь и бутылочку, чтобы покормить детей. К этому моменту во двор вышел их отец. Мужчина признал, что отсутствовал около двух с половиной часов.

Ранее похожая ситуация привела к трагедии в Индии. Две маленькие девочки погибли после того, как оказались заперты в автомобиле во время сильной жары. Шестилетняя и восьмилетняя сёстры играли возле дома и забрались в припаркованную машину. Центральный замок заблокировал двери, и дети не смогли выбраться наружу.