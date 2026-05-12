Страх ковида обернулся тюрьмой: Родители на 4 года заперли детей дома, опасаясь заражения

В Испании суд вынес приговор супругам, которые на протяжении нескольких лет держали троих детей в полной изоляции, опасаясь заражения коронавирусом. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, приговор вынесен 11 мая. 53-летний гражданин Германии, специалист по подбору персонала, и его 48-летняя супруга из США получили по три года лишения свободы. Следствие установило, что дети находились взаперти с декабря 2021 года и были освобождены только в конце апреля 2025-го.

На момент спасения одному ребёнку было 10 лет, а близнецам — по 8. За всё это время они не посещали школу и не имели контакта с внешним миром. Изоляция привела к тяжёлым последствиям: у детей отсутствовали базовые навыки чтения и письма, а также фиксировались задержки развития.

Состояние жилья специалисты назвали критическим. В квартире наблюдалась антисанитария, связанная с отходами животных и бытовыми загрязнениями, что спровоцировало кожные заболевания у детей. Отдельно отмечается, что неподходящие условия сна вызвали у несовершеннолетних проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее в Германии рассматривалось дело женщины, которая на протяжении семи лет удерживала собственную дочь в полной изоляции внутри дома. Ребёнка обнаружили в сентябре 2022 года. Как выяснилось позже, девочка почти всё детство провела взаперти и не имела возможности выходить на улицу.