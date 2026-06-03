Конфликт с Россией необходимо остановить «прямо сейчас», используя все доступные Киеву ресурсы. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко* в интервью изданию Kyiv Post. Политик предложил задействовать дроны, санкционное давление и военные поставки для достижения этой цели.

«Нам определённо нужно приложить огромные усилия, чтобы воспользоваться нынешней возможностью и остановить войну прямо сейчас», — сказал он.

Порошенко* пояснил, что под срочностью он понимает не годы или месяцы, а максимально сжатые сроки. Для реализации плана, по его словам, требуются сосредоточенность, решимость и поддержка надёжных партнёров.

Политик убеждён, что за столом переговоров должны встретиться представители Украины, Европы, США и России. При этом диалог, по его убеждению, стоит начинать только после приостановки или полного завершения боевых действий. Поэтому Киев, по его мнению, должен добиваться прекращения огня.

«Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», — добавил Порошенко*.

Ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Россия всегда стремилась мирно решить конфликт на Украине. Он указал на Минские соглашения, которые подписывали не ради мирного урегулирования, а чтобы выиграть время и вооружить Украину. Российский лидер также подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к мирному диалогу.

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