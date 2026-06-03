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Регион
2 июня, 22:38

Мантуров: Россия способна производить до 15 тысяч FPV-дронов в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Российские предприятия способны обеспечивать поставку более 15 тысяч FPV-дронов в сутки. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью изданию «Коммерсантъ».

По его словам, учитывая высокую эффективность беспилотных летательных аппаратов и их относительно низкую стоимость, отечественная промышленность уже сейчас вышла на уровень производства свыше 15 тысяч FPV-дронов в день. Он отметил, что в 2023 году такой объём выпускался примерно за месяц.

Мантуров также сообщил о значительном росте производства более сложных разведывательных и ударных беспилотных комплексов. По его словам, поставки всех востребованных образцов осуществляются в сроки, установленные государственным оборонным заказом.

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Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что российская промышленность может производить до 15 миллионов беспилотников в год разных классов и назначений. Речь идёт обо всех типах беспилотных авиационных систем — от лёгких до тяжёлых моделей.

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Артём Гапоненко
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