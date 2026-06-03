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Регион
2 июня, 22:46

Шестилетняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на Брянщину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянской области шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ во двор многоквартирного дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, ребёнок получил травмы, однако угрозы её жизни нет. Девочку доставили в Брянскую детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава региона отметил, что пострадавшая находится под наблюдением врачей и получает лечение в полном объёме.

На подлёте к Москве сбили уже 20 беспилотников
На подлёте к Москве сбили уже 20 беспилотников

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница.

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Артём Гапоненко
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