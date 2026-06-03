Шестилетняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на Брянщину

В Брянской области шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ во двор многоквартирного дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, ребёнок получил травмы, однако угрозы её жизни нет. Девочку доставили в Брянскую детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава региона отметил, что пострадавшая находится под наблюдением врачей и получает лечение в полном объёме.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница.