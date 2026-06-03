Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о его жене

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон якобы пытался добиться прекращения её расследования о супруге французского лидера через президента США Дональда Трампа

По словам Оуэнс, Трамп лично связался с ней и сообщил, что Макрон нужен для подписания некоего соглашения по России и Украине.

«Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эмманюэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», — рассказала журналистка в беседе с ТАСС.

Оуэнс назвала эту ситуацию «полным безумием».