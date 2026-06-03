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Регион
3 июня, 01:37

Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о его жене

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон якобы пытался добиться прекращения её расследования о супруге французского лидера через президента США Дональда Трампа

По словам Оуэнс, Трамп лично связался с ней и сообщил, что Макрон нужен для подписания некоего соглашения по России и Украине.

«Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эмманюэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», — рассказала журналистка в беседе с ТАСС.

Оуэнс назвала эту ситуацию «полным безумием».

Автор расследования против жены Макрона приедет на ПМЭФ
Автор расследования против жены Макрона приедет на ПМЭФ

Журналистка Кэндис Оуэнс известна своими заявлениями о первой леди Франции Брижит Макрон. Ранее она утверждала, что провела собственное расследование и нашла доказательства того, что супруга французского лидера на самом деле является мужчиной. Сам Трамп жёстко критиковал Оуэнс из-за этого и даже удостоил её звания «мерзкого человека года».

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Артём Гапоненко
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