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3 июня, 03:35

В Мексике нашли ведущий в США 265-метровый подземный тоннель

Обложка © X / News Arena India

Обложка © X / News Arena India

Федеральные правоохранительные органы Мексики провели рейд в районе Нуэва-Тихуана на северо-западе страны. В ходе операции полицейские нашли масштабный подземный тоннель. Ход использовали для контрабанды людей и наркотиков. Об этом сообщает CBS News.

Тоннель пролегает на глубине более шести метров. Его протяжённость составляет около 265 метров. Сооружение позволяло нелегально проникать на территорию Соединённых Штатов в обход пограничного контроля.

265-метровый тоннель из Мексики в США. Видео © X / News Arena India

Во время обыска в тоннеле сотрудники полиции изъяли боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты, цифровой видеомагнитофон и десятки доз метамфетамина. Контрабандисты оборудовали подземную переправу для длительных переходов.

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Ранее на границе США и Мексики в товарном вагоне на железнодорожной станции в американском городе Ларедо обнаружили шесть тел. На погибших наткнулся сотрудник компании Union Pacific, который отвечал за погрузку и разгрузку составов.

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Лия Мурадьян
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