Ещё один россиянин переезжает в Канаду, подписав контракт с клубом НХЛ
«Ванкувер» подписал контракт с российским хоккеистом Ильёй Сафоновым
Илья Сафонов. Обложка © Telegram / ХК «АК Барс»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Ильёй Сафоновым. Стороны заключили однолетнее двустороннее соглашение.
По словам генерального менеджера клуба Райана Джонсона, Сафонов провёл сильный сезон в России и хорошо проявил себя в плей-офф. В клубе отметили его физические данные и игровые качества, добавив, что хоккеист получит возможность побороться за место в составе на тренировочном лагере.
В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний Сафонов провёл 68 матчей за «Ак Барс», который играл в финале с ярославским «Локомотивом». Нападающий набрал 33 очка (16 голов и 17 передач).
Российский нападающий Роман Канцеров также продолжит карьеру в НХЛ. Ранее сообщалось, что 21-летний форвард подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». В канадских клубах лиги сейчас выступают Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»), Артём Зуб («Оттава») и др.
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