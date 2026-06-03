Барбашев помог «Вегасу» победить «Каролину» в первом матче финала Кубка Стэнли

В США завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Каролина» на домашнем льду уступила «Вегасу» со счётом 4:5.

Хозяева открыли счёт уже на 25-й секунде встречи — отличился Николай Элерс, забив самый быстрый гол в первых матчах финалов НХЛ в 21 веке. Спустя 11 минут он же удвоил преимущество своей команды. «Вегас» сумел сократить отставание ещё в первом периоде, а во втором переломил ход встречи благодаря голам Ивана Барбашева и Уильяма Карлссона.

Решающим стал третий период: при одной пропущенной шайбе «рыцари» дважды поразили ворота соперника. Победный гол записал на свой счёт Томаш Гертл.

Российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев результативными действиями не отметился, как и нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

«Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч состоится 5 июня в Роли.

Гол Барбашева стал для россиянина третьим в финальных сериях плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в финалах Кубка Стэнли-2019 за «Сент-Луис» и 2023 года за «Вегас». По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым, Александром Овечкиным и Павлом Буре, у которых также по три шайбы в финальных сериях.