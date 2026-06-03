Барбашев забил «Каролине» и догнал Овечкина по голам в финалах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отличился голом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины». На 30-й секунде второго периода он сравнял счёт — 2:2.

Гол Барбашева в ворота «Каролины». Видео © Х / Vegas Golden Knights

Этот гол стал для Барбашева третьим в финальных сериях плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в финале Кубка Стэнли-2019 за «Сент-Луис» против «Бостона» и в финале Кубка Стэнли-2023 за «Вегас» против «Флориды».

По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым, Александром Овечкиным и Павлом Буре, у которых также по три гола в финальных сериях. Лидером по числу шайб в финалах остаётся Евгений Малкин (8).