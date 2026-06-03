Мирошник: Красный Крест выразил соболезнования после визита в Старобельск

Делегация Международного комитета Красного Креста посетила Старобельск в ЛНР и отреагировала на удар беспилотника ВСУ по местному колледжу. МККК выразил соболезнования после увиденного. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«МККК отреагировал соболезнованиями и констатацией трагедии», — приводит слова дипломата ТАСС.

Мирошник уточнил, что остальные выводы делегатов войдут в конфиденциальные доклады. Эти документы получат стороны конфликта и руководство Красного Креста. Делегация изучила обстоятельства трагедии и пообщалась со студентами, которые пострадали от удара ВСУ. Представители МККК также побывали в Луганской республиканской клинической больнице. Там сейчас лечатся пять студентов, получивших ранения при атаке.

Ранее родители из Старобельска, чей ребёнок погиб при ударе по колледжу, отказались беседовать с представителями Красного Креста. Во время визита члены международной организации опрашивали местных жителей и свидетелей трагедии.