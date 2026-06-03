Над Воронежской областью за ночь сбили семь беспилотников ВСУ

Минувшей ночью в небе над четырьмя районами Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В одном из муниципалитетов в результате атаки повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.

Также враг атаковал Тульскую область. Силы противовоздушной обороны Минобороны России за прошедшую ночь уничтожили 16 украинских беспилотников. Пострадавших нет.