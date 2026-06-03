Над Воронежской областью за ночь сбили семь беспилотников ВСУ
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Минувшей ночью в небе над четырьмя районами Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В одном из муниципалитетов в результате атаки повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
Также враг атаковал Тульскую область. Силы противовоздушной обороны Минобороны России за прошедшую ночь уничтожили 16 украинских беспилотников. Пострадавших нет.
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