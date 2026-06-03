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Регион
3 июня, 04:29

Над Воронежской областью за ночь сбили семь беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Минувшей ночью в небе над четырьмя районами Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В одном из муниципалитетов в результате атаки повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50
Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50

Также враг атаковал Тульскую область. Силы противовоздушной обороны Минобороны России за прошедшую ночь уничтожили 16 украинских беспилотников. Пострадавших нет.

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Артём Гапоненко
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