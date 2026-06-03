Италия внезапно начала выступать против попыток Киева ускорить вступление в Евросоюз. Четыре года официальный Рим поддерживал эту инициативу, но после резкого заявления партии «Лига», позиция итальянской стороны уже не кажется столь однозначной, пишет газета La Repubblica.

Как отмечает издание, министр обороны Италии Гидо Крозето фактически исключил возможность членства Украины в ЕС, назвав этот вопрос «слишком сложным». Это вызвало своего рода отчуждение среди политических сил в стране.

По мнению авторов материала, в Италии и других государствах Евросоюза растёт понимание, что Украина пока не готова к вступлению, не решив внутренние проблемы. В публикации также подчёркивается, что интеграция крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 членам объединения.

Ранее западные СМИ сообщали, что внутри Североатлантического альянса возникли разногласия по поводу финансирования киевского режима. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил установить для союзников обязательную минимальную планку военной помощи Киеву на уровне 0,25% ВВП, однако против выступили Испания, Италия и Канада. При этом семь стран поддержали инициативу — как подчеркнул инсайдер, все они уже превышают указанный показатель в своих расходах на Украину.