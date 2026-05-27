Итальянская партия «Лига» предупредила о непоправимом ущербе от вступления Украины в ЕС

Партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, категорически отвергает возможность вступления Украины в Европейский союз. Об этом говорится в заявлении политического объединения во главе с вице-премьером и министром инфраструктуры Маттео Сальвини.

«Лига» категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз. Помимо несоответствия необходимым требованиям, которые другие страны выполнили или почти выполнили после многолетней работы, вступление Киева в ЕС нанесёт огромный экономический и социальный ущерб», — отмечается в документе.

При этом официально Рим поддерживает приём Киева в сообщество. «Лига» не в первый раз расходится с правительством по украинским вопросам — партия неоднократно высказывалась за прекращение поставок оружия ВСУ.