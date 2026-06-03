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3 июня, 06:03

Два сотрудника МЧС погибли при атаке беспилотника в Смоленской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Смоленской области произошла трагедия во время ликвидации возгорания. Группа сотрудников МЧС попала под удар беспилотника, запущенного со стороны Украины.

Инцидент случился в Ершичском муниципальном округе. Пожарные расчёты прибыли на вызов, однако в процессе работы произошла детонация вражеского БПЛА. Губернатор Василий Анохин подтвердил трагедию.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчёта 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области», — сообщил глава региона.

Помимо погибших пожарных, есть и другие пострадавшие. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили ещё двое спасателей, а также один местный житель.

Всем раненым уже оказывается необходимая квалифицированная помощь. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село
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Оксана Попова
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