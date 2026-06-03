Адвокат раскрыл условие, при котором расследование дела группы Игоря Дятлова возобновят

Новое уголовное дело о гибели тургруппы Игоря Дятлова в 1959 году может быть возбуждено, если в ходе проверки по заявлению родственников обнаружатся признаки убийства. Об этом РИА «Новости» рассказал екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.

Как пояснил Колосовский, несколько лет назад в законодательстве появились нормы, исключающие возобновление производства по истечении срока давности. Исключение делается только для тех статей, где вопрос о давности решает суд, например, при убийстве.

Адвокат уточнил, что родственники погибших должны изложить свою версию случившегося. На основании их заявления организуют новую проверку, в рамках которой проведут различные экспертизы. Если виновные в гибели туристов будут установлены, близкие смогут рассчитывать на компенсацию в гражданском порядке.

Напомним, накануне адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и ещё нескольких родственников погибших, сообщил о намерении добиваться возобновления уголовного дела о трагедии 1959 года на Северном Урале. Цель инициативы — провести более полное и детальное расследование случившегося, поскольку, по словам юриста, в существующих материалах отсутствуют важные элементы экспертиз.

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, у подножия горы Холатчахль (в переводе с мансийского — «Гора Мёртвых»), при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа из девяти человек под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Тела погибших находились далеко от палатки, некоторые были раздеты, у нескольких туристов зафиксированы тяжёлые внутренние травмы. Следствие того времени закрыло дело, заключив, что причиной смерти стала «стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». В 2020 году прокуратура РФ озвучила официальную версию гибели группы: сход снежной лавины. Тем не менее, трагедия на перевале Дятлова до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых загадок XX века.