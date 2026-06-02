Дело Дятлова хотят открыть: Родственники требуют выяснения причин трагедии спустя 67 лет

Родственники туристов из группы Игоря Дятлова намерены добиваться возбуждения нового уголовного дела о трагедии 1959 года. Об этом сообщил адвокат Евгений Черноусов.

Он представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и ещё нескольких родственников погибших. По словам юриста, они хотят добиться полноценного расследования обстоятельств гибели группы.

Черноусов обратил внимание, что к материалам вскрытия девяти тел должны были прилагаться химические и гистологические экспертизы, однако в документах их нет. Адвокат считает, что такие исследования могли бы помочь установить возможную причину смерти туристов. Кроме того, родственники намерены требовать от федеральных телеканалов прекратить показы программ с версиями гибели группы, которые они считают недостоверными, сообщил юрист ТАСС.

В феврале 1959 года на Северном Урале, недалеко от горы Отортен, погибла группа из девяти туристов-лыжников Уральского политехнического института. Походом руководил студент пятого курса Игорь Дятлов. По официальным данным, большинство участников замёрзли, однако у части туристов нашли тяжёлые травмы. За годы рассматривались разные версии трагедии: сход снега на палатку, нападение беглых заключённых, конфликт с местными жителями, ссора внутри группы и даже нападение снежного человека. В 2019 году Генпрокуратура возобновила проверку обстоятельств гибели туристов, а в июле 2020-го заявила, что причиной трагедии стал сход лавины.

