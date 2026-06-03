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Регион
3 июня, 07:23

Арашуков через взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

Обложка © РИА Новости / Прокуратура РФ

Обложка © РИА Новости / Прокуратура РФ

Пожизненно осуждённый экс-сенатор Рауф Арашуков, ныне содержащийся в «Чёрном дельфине», решил через взятку получить место в сувенирном цехе колонии. Данные об этом содержатся в материалах, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Помимо трудоустройства в производственный цех по изготовлению сувениров, экс-сенатор добивался разрешения на телефонные разговоры с семьёй и переселения к нему в камеру другого пожизненно осуждённого. Также фигурант дела рассчитывал на неограниченный приём посылок и передач с любыми вещами и продуктами.

Экс-сенатор Рауф Арашуков не смог сбежать из «Чёрного дельфина» под видом тоски по отцу
Экс-сенатор Рауф Арашуков не смог сбежать из «Чёрного дельфина» под видом тоски по отцу

Напомним, в двух пожизненных приговорах, вынесенных Раулю и Рауфу Арашуковым, ключевую роль сыграли убийства двух известных лиц: зампреда молодёжной организации «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Как установил суд присяжных, старший Арашуков стоял во главе преступного сообщества, а младший был его активным членом. Арашукова-младшего взяли под стражу 30 января 2019 года прямо в зале пленарных заседаний Совета Федерации. Спустя почти четыре года, 27 декабря 2022-го, ему был вынесен вердикт — пожизненное лишение свободы. Суд признал его виновным в ряде преступлений, включая организацию убийств двух вышеупомянутых человек в 2010 году.

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Вероника Бакумченко
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