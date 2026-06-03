Украина потребовала от ФИФА и УЕФА не возвращать российских спортсменов

Украинские спортивные ведомства обратились к международным футбольным властям с жёстким требованием. Ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и профильное министерство республики направили совместное письмо руководству ФИФА и УЕФА.

Авторы обращения настаивают на сохранении строгих ограничений в отношении российских команд. Чиновники требуют запретить участие сборных из РФ в любых состязаниях вплоть до полного завершения текущего конфликта.

Помимо этого, украинская сторона призывает функционеров вновь исключить представителей Белоруссии. По мнению инициаторов письма, атлеты из этого государства также не должны появляться на мировой арене.

В официальных заявлениях подчёркивается: санкции необходимо оставить в силе. Никаких поблажек или попыток «вернуть» участников в большой спорт, считают в Киеве, сейчас предпринимать нельзя.

Суть требований сводится к полной изоляции. Пока ситуация не изменится, никаких послаблений для спортсменов из этих стран, по мнению Киева, быть не может.

Российские спортсмены постепенно возвращаются на мировую арену. Накануне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.