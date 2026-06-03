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3 июня, 07:42

«Было бы разумно»: В США выступили с заявлением о России после ударов возмездия по Украине

The American Conservative призвал США вернуться к переговорам с РФ по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Вашингтону следует возобновить диалог с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. С таким призывом выступило издание The American Conservative.

«США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам», — говорится в публикации.

Обозреватель издания предупреждает, что продолжение российских ударов возмездия по Киеву может привести к жертвам среди офицеров НАТО. В свою очередь, это способно спровоцировать войну между Североатлантическим альянсом и Россией, в которую окажутся втянуты и сами Соединённые Штаты.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по украинскому конфликту находится на паузе, но Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по действующим каналам. Он подчеркнул, что отсутствие активных переговоров не означает прекращения общения между сторонами, и подтвердил готовность Кремля к диалогу с Киевом.

По состоянию на июнь 2026 года между Россией, США и Украиной состоялось три раунда переговоров, однако с весны процесс находится в паузе из-за переключения внимания Вашингтона на ближневосточный кризис. Первый раунд прошёл 23–24 января в Абу-Даби, где стороны обозначили позиции и согласовали обмен пленными. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля и завершился первым с октября 2025 года обменом военнопленными. Третий раунд прошёл 17–18 февраля в Женеве, делегации возглавляли Владимир Мединский (РФ), Рустем Умеров (Украина) и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоффа(США). Итогом женевской встречи стал существенный прогресс по техническим и военным вопросам (мониторинг перемирия), однако по политическим вопросам — статусу территорий и гарантиям безопасности — сохранились разногласия. Россия по-прежнему настаивает на выводе ВСУ из Донбасса как условии для прекращения огня, тогда как Украина отвергает территориальные уступки, что завело переговорный процесс в тупик.

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Дарья Денисова
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