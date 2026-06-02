Песков рассказал о контактах России и США на фоне паузы в переговорах по Украине
Переговорный процесс по украинскому конфликту сейчас находится на паузе, но Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по действующим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что отсутствие активных переговоров не означает прекращения общения между сторонами.
«Президент [России Владимир] Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь главы государства и вновь подчеркнул готовность Кремля к переговорам с Киевом.
Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Россия в контактах с Соединёнными Штатами так или иначе затрагивает все вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Речь идёт в том числе о роли Вашингтона в оказании военно-технической помощи киевскому режиму. Для возобновления диалога в Россию могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.
