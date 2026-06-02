ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 09:55

Песков рассказал о контактах России и США на фоне паузы в переговорах по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговорный процесс по украинскому конфликту сейчас находится на паузе, но Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по действующим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что отсутствие активных переговоров не означает прекращения общения между сторонами.

«Президент [России Владимир] Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь главы государства и вновь подчеркнул готовность Кремля к переговорам с Киевом.

На фронте зреет перелом в пользу России из-за важного решения США, считает экс-агент ЦРУ
На фронте зреет перелом в пользу России из-за важного решения США, считает экс-агент ЦРУ

Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Россия в контактах с Соединёнными Штатами так или иначе затрагивает все вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Речь идёт в том числе о роли Вашингтона в оказании военно-технической помощи киевскому режиму. Для возобновления диалога в Россию могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar