Успенская не знала об инциденте с Седоковой на концерте и пообещала разобраться
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official, annasedokova
Певицу Анну Седокову выгнали со сцены во время концерта Любови Успенской. Неизвестный мужчина подошёл к артистке и попросил её покинуть место действия. Этот инцидент сильно расстроил знаменитость.
Однако сама Успенская о случившемся не знала. Об этом она сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Я исполняла свою песню "К единственному, нежному", и потом подошла Анечка, она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что её кто-то прогнал со сцены», — сказала королева шансона.
Певица возмутилась такому повороту событий и пообещала, что попытается разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что Анну Седокову унизили и прогнали со сцены на концерте Успенской. Как утверждает сама исполнительница, незнакомец заявил, будто она «не смеет выходить на сцену», хотя, по её словам, сам не работает в этом заведении.
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