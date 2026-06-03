Успенская не знала об инциденте с Седоковой на концерте и пообещала разобраться

Певицу Анну Седокову выгнали со сцены во время концерта Любови Успенской. Неизвестный мужчина подошёл к артистке и попросил её покинуть место действия. Этот инцидент сильно расстроил знаменитость.

Однако сама Успенская о случившемся не знала. Об этом она сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Я исполняла свою песню "К единственному, нежному", и потом подошла Анечка, она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что её кто-то прогнал со сцены», — сказала королева шансона.

Певица возмутилась такому повороту событий и пообещала, что попытается разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову унизили и прогнали со сцены на концерте Успенской. Как утверждает сама исполнительница, незнакомец заявил, будто она «не смеет выходить на сцену», хотя, по её словам, сам не работает в этом заведении.