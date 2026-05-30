Анну Седокову унизили и прогнали со сцены на концерте Успенской
Певица Анна Седокова рассказала о неприятном инциденте на концерте коллеги. По словам артистки, она поднялась на сцену, обняла исполнительницу шансона Любовь Успенскую и начала подпевать ей, однако вскоре к ней подошёл мужчина и потребовал уйти.
Как утверждает певица, незнакомец заявил, будто она «не смеет выходить на сцену», хотя, по её словам, сам не работает в этом заведении.
«Максимально унизил меня. <...> Я просто пришла на концерт, а ушла с него с таким странным чувством», — поделилась артистка в соцсетях.
После случившегося Седокова заявила, что больше не придёт в это место и не станет выходить на сцену, даже если её будут просить друзья.
Ранее Седокова оказалась в центре слухов о возможном романе с Джиганом. Поводом стал ролик, где рядом с певицей мелькнули знакомая борода и лысина рэпера, а сама публикация сопровождалась фразой: «Счастье любит тишину». Поклонники решили, что артистка намекает на новые отношения. Однако вскоре оба исполнителя начали опровергать домыслы. Джиган заявил, что сейчас вообще не готов к каким-либо отношениям, а Седокова назвала историю шуткой и неудачным розыгрышем. Рэпер также призвал поклонников «не выдавать желаемое за действительное».
