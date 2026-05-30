Анну Седокову унизили и прогнали со сцены на концерте Успенской

Певица Анна Седокова рассказала о неприятном инциденте на концерте коллеги. По словам артистки, она поднялась на сцену, обняла исполнительницу шансона Любовь Успенскую и начала подпевать ей, однако вскоре к ней подошёл мужчина и потребовал уйти.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova

Как утверждает певица, незнакомец заявил, будто она «не смеет выходить на сцену», хотя, по её словам, сам не работает в этом заведении.

«Максимально унизил меня. <...> Я просто пришла на концерт, а ушла с него с таким странным чувством», — поделилась артистка в соцсетях.

После случившегося Седокова заявила, что больше не придёт в это место и не станет выходить на сцену, даже если её будут просить друзья.