Совет Федерации разрешил сотрудникам ЦБ и Росинкаса пресекать атаки дронов
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Совет Федерации одобрил закон, наделяющий сотрудников Центробанка, спецсвязи и Росинкаса правом пресекать атаки беспилотных аппаратов. Информация об этом появилась в пояснительной записке к документу, рассмотренному на пленарном заседании.
Решение продиктовано необходимостью защиты объектов финансовой системы в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделяется территории новых субъектов РФ, где фиксируется рост числа диверсий и террористических актов с применением дронов.
Новые полномочия, в том числе, получат сотрудники организации специальной почтовой связи и Российского объединения инкассации. Кто именно из должностных лиц будет принимать решение о подавлении летательных аппаратов, зависит от ведомства.
Для почтовой связи перечень уполномоченных сотрудников определит руководитель профильного федерального органа. В отношении ЦБ и инкассаторов порядок установит сам Банк России.
Инициатива должна вступить в силу немедленно. Закон заработает со дня официального опубликования.
Напомним, в прошлом году в ГД внесли проект о праве работников ЦБ пресекать атаки дронов. Согласно документу, меры направлены на защиту перевозимых наличных, драгметаллов, внутренней корреспонденции и объектов Центробанка, особенно в условиях СВО и участившихся диверсий с использованием беспилотников.
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