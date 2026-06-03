Средства ПВО отражают атаку дронов ВСУ на мясокомбинат в Мелитополе

Украинские военные предприняли попытку атаковать Мелитополь с помощью ударных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, несколько БПЛА сбиты на подлёте к городу и непосредственно над ним. Целью атаки стала территория Мелитопольского мясокомбината. Балицкий предупредил, что огневые группы продолжают работать по вражеским дронам, также сохраняется угроза повторных атак.

На месте уже работают оперативные службы. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 354 вражеских беспилотника. Дроны уничтожены над 16 российскими регионами — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.