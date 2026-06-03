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Регион
3 июня, 08:49

Австралия займётся подготовкой бойцов ВСУ на польской земле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Woodan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Woodan

Австралия приступит к тренировке украинских военнослужащих на территории Польши. О таком решении официально объявил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз, сообщается на правительственном портале страны.

Руководитель Минобороны акцентировал, что с середины 2026 года силы обороны Австралии включатся в многонациональную операцию «Легио», которую координирует Норвегия, чтобы заняться боевой подготовкой украинского персонала в Польше.

Как пояснил Марлз, Канберра не намерена сворачивать помощь Киеву в рамках миссии «Куду». До сих пор австралийские инструкторы обучали украинцев на британских полигонах. Однако в Минобороны страны решили, что перенос тренировок ближе к украинской границе позволит точнее учитывать текущие оперативные нужды ВСУ, сделав подготовку более релевантной.

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Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что британские вербовщики занимаются привлечением наёмников в ряды ВСУ на территории латиноамериканских государств. По имеющимся данным, костяк таких кандидатов составляют выходцы из наркокартелей. В основном речь идёт о гражданах Колумбии, Никарагуа, Бразилии и Аргентины.

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Вероника Бакумченко
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