Нетронутый интерьер и память о легенде: Пентхаус Иосифа Кобзона ищет покупателя за 1 млрд рублей
Пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за 1 млрд рублей
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Роскошный пентхаус Иосифа Кобзона, расположенный на Новом Арбате в центре Москвы, выставлен на продажу по закрытой сделке за миллиард рублей. Об этом сообщает Mash.
Пентхаус легендарного артиста в центре Москвы. Видео © Telegram / Mash
По информации Telegram-канала, эта просторная квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже престижного жилого комплекса «Груббер Хаус». Дом отличается высоким уровнем безопасности с пропускной системой и круглосуточной охраной. Особую ценность представляет оригинальный интерьер, сохранившийся в неизменном виде с момента смерти артиста, включая мебель и декор.
Недвижимость принадлежит вдове певца Нелли Кобзон. Изначально планировалось создать здесь музей, но теперь она решила продать пентхаус как инвестиционный актив, проводя сделку без публичного освещения и в поиске покупателя.
Иосиф Кобзон, напомним, умер 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певца похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с мамой.
Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Филиппенко после переезда в Литву продал две квартиры в центре Москвы. Актёр из «Мастера и Маргариты» мог выручить за них более 150 млн рублей.
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