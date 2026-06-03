Нетронутый интерьер и память о легенде: Пентхаус Иосифа Кобзона ищет покупателя за 1 млрд рублей

Роскошный пентхаус Иосифа Кобзона, расположенный на Новом Арбате в центре Москвы, выставлен на продажу по закрытой сделке за миллиард рублей. Об этом сообщает Mash.

Пентхаус легендарного артиста в центре Москвы. Видео © Telegram / Mash

По информации Telegram-канала, эта просторная квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже престижного жилого комплекса «Груббер Хаус». Дом отличается высоким уровнем безопасности с пропускной системой и круглосуточной охраной. Особую ценность представляет оригинальный интерьер, сохранившийся в неизменном виде с момента смерти артиста, включая мебель и декор.

Недвижимость принадлежит вдове певца Нелли Кобзон. Изначально планировалось создать здесь музей, но теперь она решила продать пентхаус как инвестиционный актив, проводя сделку без публичного освещения и в поиске покупателя.

Иосиф Кобзон, напомним, умер 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певца похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с мамой.

Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Филиппенко после переезда в Литву продал две квартиры в центре Москвы. Актёр из «Мастера и Маргариты» мог выручить за них более 150 млн рублей.