23 марта, 10:45

Вдова актёра Попова снизила цену на трёхэтажный дом в элитном посёлке

© ТАСС / Артем Геодакян

Вдова актёра Романа Попова Юлия снизила стоимость загородного дома с 52 до 47 миллионов рублей. Женщина пытается продать трёхэтажный дом площадью 300 квадратных метров в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» на Новорижском шоссе.

Дом расположен в 6 км от МКАД, рядом с музеем-усадьбой «Архангельское», пишет Kp.ru. На первом этаже — гостиная, санузел, гараж и терраса. На втором и третьем — пять спален, три из которых с собственными санузлами, гардеробная и балкон с выходом на крышу.

Юлия Попова осталась одна с тремя детьми — 15-летним Фёдором, 12-летней Елизаветой и 7-летней Мартой. Будучи учительницей, она не справляется с высокими коммунальными платежами и расходами на содержание элитной недвижимости. Вырученные от продажи средства планирует потратить на покупку квартиры для семьи. Новая цена объекта стала ниже аналогичных предложений соседей.

Супруга Романа Попова рассказала, что перед смертью он не мог даже говорить

Напомним, Роман Попов умер в прошлом году 28 октября. Актёру было 40 лет, и он долгое время боролся с раком. Самочувствие артиста критически ухудшилось после того, как он прошёл курс химиотерапии.

Лия Мурадьян
