Вдова актёра Попова снизила цену на трёхэтажный дом в элитном посёлке

Вдова актёра Романа Попова Юлия снизила стоимость загородного дома с 52 до 47 миллионов рублей. Женщина пытается продать трёхэтажный дом площадью 300 квадратных метров в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» на Новорижском шоссе.

Дом расположен в 6 км от МКАД, рядом с музеем-усадьбой «Архангельское», пишет Kp.ru. На первом этаже — гостиная, санузел, гараж и терраса. На втором и третьем — пять спален, три из которых с собственными санузлами, гардеробная и балкон с выходом на крышу.

Юлия Попова осталась одна с тремя детьми — 15-летним Фёдором, 12-летней Елизаветой и 7-летней Мартой. Будучи учительницей, она не справляется с высокими коммунальными платежами и расходами на содержание элитной недвижимости. Вырученные от продажи средства планирует потратить на покупку квартиры для семьи. Новая цена объекта стала ниже аналогичных предложений соседей.