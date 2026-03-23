Вдова актёра Попова снизила цену на трёхэтажный дом в элитном посёлке
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Вдова актёра Романа Попова Юлия снизила стоимость загородного дома с 52 до 47 миллионов рублей. Женщина пытается продать трёхэтажный дом площадью 300 квадратных метров в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» на Новорижском шоссе.
Дом расположен в 6 км от МКАД, рядом с музеем-усадьбой «Архангельское», пишет Kp.ru. На первом этаже — гостиная, санузел, гараж и терраса. На втором и третьем — пять спален, три из которых с собственными санузлами, гардеробная и балкон с выходом на крышу.
Юлия Попова осталась одна с тремя детьми — 15-летним Фёдором, 12-летней Елизаветой и 7-летней Мартой. Будучи учительницей, она не справляется с высокими коммунальными платежами и расходами на содержание элитной недвижимости. Вырученные от продажи средства планирует потратить на покупку квартиры для семьи. Новая цена объекта стала ниже аналогичных предложений соседей.
Напомним, Роман Попов умер в прошлом году 28 октября. Актёру было 40 лет, и он долгое время боролся с раком. Самочувствие артиста критически ухудшилось после того, как он прошёл курс химиотерапии.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.