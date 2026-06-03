Роман Шаронов поблагодарил «Динамо» за опыт и работу в клубе после своего ухода

Экс-футболист, а ныне тренер Роман Шаронов подвёл итоги своей работы в московском «Динамо». Он пополнил структуру клуба в прошлом сезоне, войдя в штаб Ролана Гусева.

Однако после того, как команду возглавил Сандро Шварц, руководство объявило об уходе российского специалиста.

«Во-первых, большое спасибо за приглашение в «Динамо» Ролану Александровичу, руководству клуба и болельщикам. Благодарен за возможность работать в таком клубе с большой историей. Я приобрёл большой опыт для себя — это самое главное. Что касается наших результатов, мы показали тот результат, который есть», — сказал Шаронов в беседе с «Чемпионатом».

Несмотря на досрочное расставание, тренер не держит зла и признателен за сотрудничество с бело-голубыми.

Ранее Life.ru писал, что Сандро Шварц снова стал главным тренером московского ФК «Динамо». В бытность Шварца у руля команды — с 2020 по 2022 год — «Динамо» сумело завоевать бронзовые награды российского первенства, что случилось с клубом впервые за 14 лет.