Мелитопольский мясокомбинат разрушен после атаки БПЛА, есть пострадавший

Мелитополь подвергся массированному налету беспилотников. В ходе инцидента зафиксированы повреждения на территории местного мясокомбината: один сотрудник предприятия получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь», — заявил губернатор.

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Ранее ВСУ атаковали в ДНР автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате атаки погибли семь человек, ещё 10 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».