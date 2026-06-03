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3 июня, 09:03

Мелитопольский мясокомбинат разрушен после атаки БПЛА, есть пострадавший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Мелитополь подвергся массированному налету беспилотников. В ходе инцидента зафиксированы повреждения на территории местного мясокомбината: один сотрудник предприятия получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь», — заявил губернатор.

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Средства ПВО отражают атаку дронов ВСУ на мясокомбинат в Мелитополе
Средства ПВО отражают атаку дронов ВСУ на мясокомбинат в Мелитополе

Ранее ВСУ атаковали в ДНР автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате атаки погибли семь человек, ещё 10 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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Оксана Попова
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