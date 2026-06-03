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3 июня, 09:00

ВСУ атаковали школу в Мелитополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cts.Productions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cts.Productions

Общеобразовательная школа подверглась атаке ВСУ в Мелитополе. 30 сотрудников были эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Атаке подверглась общеобразовательная школа № 1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания – силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано», — написал он в соцсетях.

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Также украинские военные предприняли попытку атаковать Мелитопольский мясокомбинат. Несколько БПЛА были сбиты на подлёте к городу и непосредственно над ним.

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Александра Вишнякова
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