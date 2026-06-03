Сальдо сообщил о завершении опознания погибших после удара по Хорлам

Опознание тел погибших после удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области завершено. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, необходимые процедуры провели сразу после трагедии. Помощь всем, кто в ней нуждался, уже оказали.

«Эта работа была проведена сразу же после этого очень тяжёлого для человеческого восприятия случая. Она завершена, и помощь всем тем, кто в ней нуждался, оказана», — цитирует Сальдо РИА «Новости».