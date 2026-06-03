Сальдо сообщил о завершении опознания погибших после удара по Хорлам
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Опознание тел погибших после удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области завершено. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, необходимые процедуры провели сразу после трагедии. Помощь всем, кто в ней нуждался, уже оказали.
«Эта работа была проведена сразу же после этого очень тяжёлого для человеческого восприятия случая. Она завершена, и помощь всем тем, кто в ней нуждался, оказана», — цитирует Сальдо РИА «Новости».
Удар по Хорлам произошёл в новогоднюю ночь. По данным властей, беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря, где мирные жители встречали праздник. Следственный комитет РФ сообщал о 29 погибших, включая двух несовершеннолетних. Не менее 60 человек пострадали.
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