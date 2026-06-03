ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 09:21

Сальдо сообщил о завершении опознания погибших после удара по Хорлам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Опознание тел погибших после удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области завершено. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, необходимые процедуры провели сразу после трагедии. Помощь всем, кто в ней нуждался, уже оказали.

«Эта работа была проведена сразу же после этого очень тяжёлого для человеческого восприятия случая. Она завершена, и помощь всем тем, кто в ней нуждался, оказана»,цитирует Сальдо РИА «Новости».

СК РФ заочно обвинил Буданова*, Бровди и Дзяню в теракте в Хорлах
СК РФ заочно обвинил Буданова*, Бровди и Дзяню в теракте в Хорлах

Удар по Хорлам произошёл в новогоднюю ночь. По данным властей, беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря, где мирные жители встречали праздник. Следственный комитет РФ сообщал о 29 погибших, включая двух несовершеннолетних. Не менее 60 человек пострадали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar