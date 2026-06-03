Малышева назвала три «красных флага», указывающих на проблемы с сердцем
Малышева: Головокружение, потеря сознания и редкий пульс — повод бежать к врачу
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина
В новом выпуске программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о симптомах, которые могут говорить о неполадках в работе сердца. Выпуск уже доступен на сайте Первого канала.
По словам врача, эти признаки помогают распознать патологии, затрагивающие так называемый водитель ритма — участок сердечной мышцы, отвечающий за правильные сокращения органа.
Ведущая призвала не оставлять без внимания сигналы организма и при их появлении обращаться к специалисту.
«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — прокомментировала Малышева.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» предупредил, что выяснение отношений и скандалы поздним вечером опасны для сердца, особенно для людей с высоким давлением, ожирением и сердечно-сосудистыми патологиями. По его словам, проблема обостряется в летнюю жару.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.